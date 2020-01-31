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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 09:40

Роспотребнадзор посоветовал не распускать волосы и ограничить поцелуи и объятия

Ведомство выпустило рекомендации по снижению риска заражения вирусными заболеваниями

Роспотребнадзор посоветовал не распускать волосы и ограничить поцелуи и объятия
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, гриппом или другой вирусной инфекцией, в общественных местах нужно ничего не трогать голыми руками, ограничить поцелуи и объятия, а также носить медицинские маски и не распускать волосы, сообщил Роспотребнадзор.

Новый коронавирус в Китае

В людных местах и транспорте россиянам рекомендовали носить одноразовые медицинские маски. Их нужно менять на новые каждые два-три часа, при этом нельзя использовать их повторно.

Еще один совет сводится к выбору "гладких причесок": "распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования".

После посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к деньгам, дверным ручкам или общественной оргтехнике на работе нужно мыть руки. Также Роспотребнадзор посоветовал мыть руки перед едой и готовкой. Руки нужно намыливать не меньше 20 секунд, а после мытья вытирать досуха. По возвращении домой чиновники рекомендовали мыть не только руки, но и лицо с мылом и промывать нос изотоническим раствором соли.

Касаться лица лучше "только недавно вымытыми руками", а если их нечем вымыть, их можно очистить дезинфицирующими средствами на спиртовой основе.

Роспотребнадзор также посоветовал не браться голыми руками за дверные ручки или перила в общественных пространствах, держаться подальше от кашляющих или чихающих людей, не пользоваться общими полотенцами, чаще проветривать помещения и "ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия".

Уже заболевшим чиновники посоветовали минимизировать контакты со здоровыми, пользоваться только личной посудой, изолировать свою зубную щетку и полотенца от домочадцев, носить одноразовую маску, меняя ее раз в час. При чихании и кашле россиянам рекомендовали прикрывать рот, лучше - одноразовым платком, но можно и ладонью или локтевым сгибом.

На утро 31 января в Китае подтверждено 9 692 случаев заражения новым коронавирусом, за сутки это число выросло на 1982. Число погибших выросло на 43, до 213. Вылечили 171 заболевшего. По меньшей мере 98 случаев заражения зафиксированы в 18 других странах, в том числе Франции, Италии, США и Канаде.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Роспотребнадзор Китай

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