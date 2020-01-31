Роспотребнадзор посоветовал не распускать волосы и ограничить поцелуи и объятия

Ведомство выпустило рекомендации по снижению риска заражения вирусными заболеваниями

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, гриппом или другой вирусной инфекцией, в общественных местах нужно ничего не трогать голыми руками, ограничить поцелуи и объятия, а также носить медицинские маски и не распускать волосы, сообщил Роспотребнадзор.

В людных местах и транспорте россиянам рекомендовали носить одноразовые медицинские маски. Их нужно менять на новые каждые два-три часа, при этом нельзя использовать их повторно.

Еще один совет сводится к выбору "гладких причесок": "распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск инфицирования".

После посещения любых общественных мест, транспорта, прикосновений к деньгам, дверным ручкам или общественной оргтехнике на работе нужно мыть руки. Также Роспотребнадзор посоветовал мыть руки перед едой и готовкой. Руки нужно намыливать не меньше 20 секунд, а после мытья вытирать досуха. По возвращении домой чиновники рекомендовали мыть не только руки, но и лицо с мылом и промывать нос изотоническим раствором соли.

Касаться лица лучше "только недавно вымытыми руками", а если их нечем вымыть, их можно очистить дезинфицирующими средствами на спиртовой основе.

Роспотребнадзор также посоветовал не браться голыми руками за дверные ручки или перила в общественных пространствах, держаться подальше от кашляющих или чихающих людей, не пользоваться общими полотенцами, чаще проветривать помещения и "ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия".

Уже заболевшим чиновники посоветовали минимизировать контакты со здоровыми, пользоваться только личной посудой, изолировать свою зубную щетку и полотенца от домочадцев, носить одноразовую маску, меняя ее раз в час. При чихании и кашле россиянам рекомендовали прикрывать рот, лучше - одноразовым платком, но можно и ладонью или локтевым сгибом.

На утро 31 января в Китае подтверждено 9 692 случаев заражения новым коронавирусом, за сутки это число выросло на 1982. Число погибших выросло на 43, до 213. Вылечили 171 заболевшего. По меньшей мере 98 случаев заражения зафиксированы в 18 других странах, в том числе Франции, Италии, США и Канаде.