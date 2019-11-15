Суд в Перми оштрафовал старейшину "Свидетелей Иеговы" на 350 000 рублей

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Перми Орджоникидзевский суд оштрафовал старейшину местного отделения "Свидетелей Иеговы" (запрещены в России) Алексея Мецгера на 350 000 рублей. Как объяснил представитель суда, Мецгера признали виновным в участии в деятельности организации, запрещенной за экстремизм.

Прокурор Анастасия Тютикова требовала для него реальный срок лишения свободы, сообщало региональное издание "59.ru". По версии следствия, он агитировал людей, хотевших выйти из организации, и пропагандировал превосходство религии "Свидетелей Иеговы".

Мецгер вину отрицал. Он заявил, что в организацию не входил, является просто верующим человеком и с людьми разговаривал, а не агитировал.

В сентябре 2018 года сотрудники Росгвардии и ФСБ задержали в Перми подозреваемых участников организации, которых обвинили в проведении собраний и приеме новых адептов. При обысках у них изъяли деньги и запрещенную литературу. В июле 2018 год бывший председатель пермского отделения "Свидетелей Иеговы" Александр Соколов был оштрафован на 300 000 рублей за участие в запрещенной организации.