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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:52

Правительство 3 февраля решит, будет ли отменен форум в Сочи

Мероприятие могут перенести из-за вспышки уханьского коронавируса

Правительство 3 февраля решит, будет ли отменен форум в Сочи
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В правительстве 3 февраля решат, будет ли отменен из-за коронавируса Российский инвестиционный форум, который должен пройти в Сочи с 12 по 14 февраля. Об этом "Интерфаксу" рассказал источник в кабинете министров.

Новый коронавирус в Китае

В ближайший понедельник проведение или перенос форума будет обсуждаться с участием членов оргкомитета форума, "Росконгресса", а также оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. Собеседник агентства подчеркнул, что на этом совещании будет принято окончательное решение по форуму.

Слухи о возможной отмене форума появились 30 января. В тот день в оргкомитете мероприятия "Интерфаксу" сказали, что о таком не слышали. 31 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что перенос форума обсуждается, но переадресовал журналистов в правительство.

Сочинский форум - это "премьерское" мероприятие, новый глава правительства Михаил Мишустин собирался принять в нем участие.

В России, как говорят чиновники, случаев заражения новым коронавирусом не зафиксировано. В Китае число заразившихся приблизилось к 10 000, еще больше ста случаев подтверждено в еще 19 странах. Из-за вспышки новой инфекции в КНР отменили ряд массовых мероприятий, в том числе спортивных соревнований и новогодних праздников. Крупные города провинции Хубэй закрыты на карантин.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Сочи Российский инвестиционный форум Михаил Мишустин правительство Китай Дмитрий Песков Татьяна Голикова

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