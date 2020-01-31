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Минюст предложил снизить в десять раз штрафы за экстремистские материалы

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минюст предложил снизить в десять раз, до 50 000 - 100 000 рублей штраф для юрлиц за распространение экстремистского контента и не наказывать за это нарушение временной приостановкой деятельности. Это предложение включено в проект нового КоАП, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас статья 20.29 КоАП РФ предусматривает за это штрафы от 100 000 до 1 млн рублей, либо приостановку деятельности на срок до 90 дней с конфискацией экстремистских материалов и оборудования, на котором они производились.

Размеры штрафов, предусмотренные для граждан (от 1000 до 3000 рублей или административный арест до 15 суток), Минюст оставил неизменным, но ввел дополнительно ответственность индивидуальных предпринимателей - в виде штрафа от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Минюст

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