"Ъ" узнал о приостановке поставок смартфонов из Китая в Россию из-за коронавируса

Срок поставок гаджетов перенесли примерно на две недели, выяснила газета

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Китайские производители смартфонов, а также корпорация Apple, продукция которой производится в КНР, отложили поставки гаджетов в Россию на две недели из-за вспышки коронавируса, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка.

По данным издания, китайские производители смартфонов Huawei (включая "дочку" компании Honor), Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo переносят сроки поставок своей продукции в РФ. Об этом "Ъ" рассказали два источника среди партнеров этих компаний. По словам одного из собеседников газеты, перенос поставок связан с тем, что фабрики в КНР продлили каникулы по случаю китайского Нового года из-за коронавируса до 10 февраля. Есть вероятность, что каникулы могут быть продлены еще раз, отмечает издание.

Еще один источник "Ъ" заявил, что поставки смартфонов в РФ начала переносить и Apple. Источник газеты в одной из компаний-поставщиков электроники подтвердил эту информацию. Из-за ситуации в Ухане, откуда начал распространяться новый коронавирус, бизнес сейчас экстренно переключается на поставки смартфонов из других регионов КНР и Азии, добавил он.

В пресс-службе Vivo "Ъ" подтвердили перенос сроков поставок смартфонов в Россию примерно на две недели для всех компаний, продукция которых изготавливается в Китае. Однако там заверили, что смещение графика не скажется на наличии смартфонов и для потребителя не будет заметно. Дело в том, что в декабре Vivo и другие вендоры электроники традиционно закупают больше продукции, учитывая простои в производстве из-за новогодних каникул и китайских праздников, пояснил собеседник газеты.

Китайские бренды значимы для рынка, обращает внимание "Ъ". Каждый второй приобретенный в 2019 году в России смартфон — китайский, следует из данных "М.Видео—Эльдорадо", которые приводит газета. Huawei и Honor в прошлом году заняли треть рынка смартфонов в РФ. Опрошенные "Ъ" аналитики пришли к выводу, что задержка поставок гаджетов на несколько недель может привести к определенному дефициту и подорожанию смартфонов на 10–15%, но при этом поможет компаниям в РФ распродать складские запасы.