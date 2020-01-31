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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 11:34

Российским работодателям предложили продлить отпуска работникам из КНР

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предложил российским работодателям, у которых есть сотрудники из Китая, выехавшие в отпуск на родину, продлить им отпуска до особого распоряжения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Вскоре о том же попросила вице-премьер Татьяна Голикова, руководитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Новый коронавирус в Китае

Такие предложения чиновники направили в "Опору России", "Деловую Россию", Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленную палату России. Рекомендации связаны с распространением нового коронавируса в Китае. По данным Роспотребнадзора, в Россию этот вирус пока не привезли.

Голикова высказала такую же "убедительную просьбу" на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Это не простой по вине работодателей. Вчера ВОЗ объявила режим ЧС. Прошу из этого исходить", - отметила она.

Ранее Минобразования России продлило каникулы студентам из Китая, которые учатся в российских вузах.

По данным Пекина, на утро 31 января в Китае вместе с Гонконгом, Тайванем и Макао было зафиксировано 9 692 случаев заражения коронавирусом, за сутки это число выросло на 1984. Число погибших выросло на 43, до 213. Вылечили 171 заболевшего. По меньшей мере 102 случая заражения зафиксированы в 19 других странах (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония, Филиппины, Индия, Италия, Финляндия, ОАЭ).

Прирост заболеваемости за сутки составил 25,6%, уточнил Роспотребнадзор. Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 15,7% - в тяжелой (1527). Летальность составляет 2,2 %. Отслежено 113579 контактных лиц, 102427 находятся под наблюдением.

Хроника 09 – 31 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Роспотребнадзор Китай

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