Суд заочно арестовал сыновей Бориса Минца за растрату 34 млрд руб.

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия и Александра Минцей - сыновей экс-совладельца группы "Открытие" предпринимателя Бориса Минца - по делу о растрате 34 млрд рублей.

Как передал корреспондент "Интерфакса" суд избрал обоим сыновьям бизнесмена меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента их задержания в России или экстрадиции в РФ.

Минцам заочно предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), все трое объявлены в розыск. Ходатайство следствия о заочном аресте Бориса Минца суд рассмотрит позднее в пятницу.

Как следует оглашенных в суде материалов, Минцы стали фигурантами дела о растрате, расследование которого началось 17 сентября 2018 года и по которому весной 2019 года заочно был арестован экс-председатель правления банка "Открытие" Евгений Данкевич.

Следствие считает, что летом 2017 года Минцы и Данкевич похитили деньги банка путем совершения заведомо невыгодой для него сделки по приобретению облигаций. Таким образом, утверждает следствие, в интересах Бориса Минца были растрачены 34 млрд рублей.

Речь идет о сделке с компаниями "01 Групп" и "01 Групп Финанс" - заемщиков "Открытия" - по размещению на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей. Следствие настаивает, что их реальная стоимость составляет менее половины от номинала.

В рейтинге богатейших российских бизнесменов журнала Forbes на начало 2017 года Борис Минц занимал 72-ю позицию.