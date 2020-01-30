СК попросил о заочном аресте экс-совладельца группы "Открытие" Минца и его сыновей

Предприниматель Борис Минц Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в пятницу рассмотрит ходатайство следствия о заочном аресте экс-совладельца группы "Открытие", предпринимателя Бориса Минца и двух его сыновей - Дмитрия и Александра, обвиняемых в особо крупной растрате, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

По данным суда, всем троим предъявлено заочное обвинение в особо крупной растрате (ч.4 ст.160 УК РФ). Следствие уже объявило их в международный розыск.

В суде не сообщили сути обвинения. Однако, по информации ряда СМИ, уголовное преследование Минцев стало результатом проверки, проводимой Следственным комитетом по заявлению председателя правления банка "ФК Открытие" Михаила Задорнова. Ситуация связана с необеспеченными облигациями "О1 груп финанс" на балансе Финансовой корпорации "Открытие".

Gо данным СМИ, Минц вместе с семьей в настоящее время находится в Лондоне.

В рейтинге миллиардеров журнала Forbes на начало 2017 года Минц занимал 72-ю позицию.