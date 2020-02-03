Адвокат Минца заявил об отсутствии события преступления в деле бизнесмена

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Защита бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца, которому вменяется растрата более 34 млрд рублей, настаивает на отсутствии события преступления в его действиях и "произвольном вырывании" следствием спорной сделки из контекста отношений юридических лиц, заявил адвокат бизнесмена Алексей Куприянов.

"Оспариваемая сделка совершена в рамках предпринимательской деятельности между юридическими лицами, то есть в рамках их основной деятельности. Никто из участников коммерческих организаций, в том числе Минц, не получили в результате сделки ни рубля. Никакой растраты не было", - заявил Куприянов на заседании Басманного суда Москвы в понедельник, где рассматривается ходатайство следствия о заочном аресте Минца.

"Из банка не пропало ни одного рубля. Одна сделка вырывается следствием из контекста правоотношений двух лиц", - подчеркнул адвокат. По его словам, следствие добивается заочного арест Минца, чтобы "не дать ему вернуться в Россию и лично участвовать в своей защите".

Дело Минца

Как сообщалось, в минувшую пятницу, 31 января, Басманный суд заочно арестовал двоих сыновей Минца - Дмитрия и Александра. Всем троим предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), они объявлены в межгосударственный розыск.

Как следует из материалов уголовного дела, Минцы стали фигурантами уголовного дела о растрате, расследование по которому началось 17 сентября 2018 года и по которому весной 2019 года заочно был арестован бывший председатель правления банка ПАО Банк "ФК Открытие" Евгений Данкевич.

Следствие считает, что летом 2017 года Минцы и Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО "О1 Груп Финанс". Таким образом, утверждает следствие, в интересах Бориса Минца были растрачены 34 млрд рублей.

Речь идет о сделке по размещению на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей. Следствие настаивает, что их реальная стоимость составляет менее половины от номинала.

В рейтинге богатейших российских бизнесменов журнала Forbes на начало 2017 года Минц занимал 72-ю позицию.