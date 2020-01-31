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Пострадавших под завалами на заводе в Мценске больше не оказалось

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Новых пострадавших на месте взрыва газа на заводе в Мценске Орловской области спасатели не нашли.

"Под завалами никого нет. Аварийно-спасательные работы завершены", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Ранее представитель регионального МЧС сообщал, что под завалами еще могут находиться люди.

Информация о взрыве газа в строящемся цехе завода в Мценске поступила в 10 утра, сообщалось, что в нем обрушились кровля на площади 200 кв. м и часть конструкций. Пять человек погибли и трое пострадали. По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, погибшие и пострадавшие могут быть гражданами Турции.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек.

Орловская область Мценск

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