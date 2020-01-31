Среди жертв взрыв в Мценске оказались граждане Турции

Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Среди погибших при взрыве газа а заводе в Мценске могли быть граждане Турции, уточнить это помогут документы Федеральной миграционной службы, заявил телеканалу "Россия 24" губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Погибли пять человек, один из них умер уже в больнице. Пострадали трое, одного из них уже выписали.

Завалы разбирают 60 сотрудников МЧС, работа почти завершена, добавил губернатор. После этого следователи начнут устанавливать причину взрыва.

Взрыв в строящемся цехе завода по производству металлоконструкций произошел около 10 утра. В здании обрушилась кровля на площади 200 квадратных метров и некоторые конструкции.

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности, повлекшем гибель людей.