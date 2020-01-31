Число погибших при взрыве на заводе под Орлом увеличилось до пяти

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате взрыва на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценск Орловской области увеличилось до пяти человек, сообщили "Интерфаксу" советник губернатора региона по СМИ Сергей Лежнев.

"Трое пострадали (в результате ЧП - ИФ)", - добавил он. Лежнев отметил, что погибла женщина, которую недавно извлекли из-под завалов.

"По состоянию на данный момент под завалами больше никого нет. В настоящее время все трое пострадавших находятся в районной больнице Мценска, где их осматривают врачи. После осмотра будет приниматься решение об их возможной госпитализации в областную больницу в Орле. Состояние пострадавших удовлетворительное", - сказал он.

Ранее в пятницу в пресс-службе областного управления МЧС "Интерфаксу" сообщали о четырех погибших и трех пострадавших.

Ранее в пятницу информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в строящемся здании нового цеха взорвалась газовоздушная смесь. Собеседник агентства также говорил об одном рабочем, госпитализированном с травмами в результате взрыва.