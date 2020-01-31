В Петербурге рухнула крыша демонтируемого Спортивно-концертного комплекса

Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Крыша обрушилась при демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский", сообщает МЧС.

По данным ведомства, под завалами могут находиться рабочие.

ЧП произошло по адресу проспект Юрия Гагарина, 8. Площадь завалов неизвестна.

Как следует из появившейся в интернете видеозаписи демонтажа, во время обрушения двое рабочих находились на кровле и перерезали опоры здания. Один из них остался в строительной люльке, а второй не успел покинуть кровлю.

Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" (СКК "Петербургский", в прошлом им. Ленина) - спортивное сооружение в Санкт-Петербурге, один из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. Был построен к олимпийским играм 1980 года и был способен проводить соревнования по футболу, хоккею, баскетболу, теннису и другим. В конфигурации для футбола он вмещал до 25 тыс. зрителей.

СКК "Петербургский" демонтируют для возведения арены к Чемпионату мира по хоккею 2023 года.

Градозащитники настаивали на сохранении объекта и придании ему охранного статуса.