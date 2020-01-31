Медпомощь у рухнувшего СКК "Петербургский" оказывали одному человеку

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Источник в медицинских кругах сообщил агентству, что у спортивно-концертного комплекса "Петербургский", где во время демонтажа произошло обрушение врачи оказали помощь одному человеку, у которого нет тяжелых травм.

Собеседник не смог уточнить, идет ли речь о рабочих, которые находились в момент демонтажа на земле, или работавших на высоте.

В пресс-службе Городской станции скорой помощи уточнили, что на месте дежурят две бригады скорой помощи.

Как ранее сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС, во время демонтажа крыши СКК обрушились конструкции. По предварительным данным, под завалами могут находиться рабочие.

Как следует из видеозаписи демонтажа на сайте "Фонтанка.ру", во время обрушения двое рабочих находились на кровле и перерезали опоры. Один из них остался в строительной люльке, а второй не успел покинуть кровлю.

Спортивно-концертный комплекс "Петербургский" (СКК "Петербургский", в прошлом им. Ленина) - один из крупнейших спортивных объектов такого типа в Европе. Был построен к олимпийским играм 1980 года и был способен проводить соревнования по футболу, хоккею, баскетболу, теннису и другим. В конфигурации для футбола он вмещал до 25 тыс. зрителей.

СКК "Петербургский" демонтируют для возведения арены к Чемпионату мира по хоккею 2023 года.