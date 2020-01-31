"КАМАЗ" допустил корректировку плана производства из-за коронавируса

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" допускает возможность корректировки с марта своих производственных планов, в случае дальнейшего распространения коронавируса в Китае и в других странах-производителях комплектующих, сообщает корпоративное издание автозавода.

В заявлении отмечается, что большинство комплектующих, независимо от страны их происхождения, имеют в своем составе элементы, производящиеся в Китае. Некоторые комплектующие производятся только в Китае.

На предприятии создан штаб под руководством генерального директора "КАМАЗа" Сергея Когогина по оперативному реагированию на экономические риски распространения коронавируса.

"В рамках этого штаба при необходимости должны быть произведены корректировки модельного ряда для производства, проведена превентивная работа с поставщиками комплектующих и поиск альтернативных производителей в случае, если поставщик не будет готов выполнить контрактные обязательства", - отмечает издание.

При этом в публикации подчеркивается, что на февраль производство "КАМАЗа" обеспечено комплектующими в полном объеме.

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в середине декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку этого вируса чрезвычайной ситуацией.

В России выявлено два случая заболевания, в Китае - почти 10 тыс.