Россия окажет Китаю гуманитарную помощь в связи с коронавирусом

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Россия окажет Китаю, где число заболевших новым коронавирусом, приближается к 10 тыс. человек, гуманитарную помощь. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В оперативном штабе принято решение, и оно будет будет доложено председателю правительства, о необходимости оказания гуманитарной помощи КНР. Сейчас первоочередная помощь, которая может быть оказана - это защитные маски",- сказала она.

Голикова уточнила, что в течение ближайших шести часов РФ направит в Китай партию защитных масок. Также обсуждается , возможное направление российских специалистов для помощи в борьбе с коронавирусом .

"Мы активно сотрудничаем с китайской стороной по поводу возможного направления специалистов Роспотребнадзора и Минздрава для работы в Китайской народной республике", - сказала онапо итогам заседания оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавируса в РФ.

Она добавила, что "МЧС находится в шестичасовой готовности к полету в Китай, в зависимости от того, куда скажут китайские власти, в какой город", а Минпромторг согласовывает количество необходимого.

Ранее Голикова сообщила, что в впервые в России выявлены двое больных новым коронавирусом граждан Китая: в Забайкалье и Тюменской области. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, что нет риска распространения коронавируса дальше по России.