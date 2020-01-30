Минздрав РФ назвал рекомендованные для лечения коронавируса препараты

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Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российский Минздрав опубликовал список препаратов для лечения коронавируса, в котором оказались лекарства, используемые для борьбы с ВИЧ, гепатитом C и рассеянным склерозом.

В частности от "китайского вируса" предполагается лечиться с помощью препаратов Рабавирин, рекомбинатный интерферон бета Ib и Лопинавир/Ритонавир. Согласно инструкциям, Рабавирин применяют для лечения гепатита С, второй препарат уменьшает частоту и тяжесть обострений у больных с рассеянным склерозом. Последнее лекарство применяется при лечении ВИЧ-инфекции.

Ранее врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко сообщал, что около 30 существующих медицинских препаратов лечат новый коронавирус, 12 из них - те, которыми лечат ВИЧ. Среди них такие препараты, как "Индинавир" и "Саквинавир". "Все эти препараты, слава Богу, работают против этого коронавируса", - отметил эксперт.

Между тем, Минздрав и Роспотребнадзор рекомендовали проводить медикаментозное профилактическое лечение после контакта с больным. Его необходимо проводить в течение первых 48 часов. Сроки назначения такой профилактики устанавливаются в пределах предполагаемого инкубационного периода (14 суток) с момента последнего контакта с источником инфекции.

По данным на Роспотребнадзора на 30 января, случаев заражения новым коронавирусом из КНР на территории России не зарегистрировано. Проверено 184 заболевших с признаками ОРВИ.

По последним данным Государственной комиссии здравоохранения КНР, в Китае зарегистрировано 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (4 тыс. 587).

Летальность составляет 2,2% (170 случаев).

Подтверждено 74 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).

ВОЗ соберется в четверг, 30 января, чтобы вновь обсудить необходимость объявления мирового режима ЧС из-за нового вируса.