Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:08

Здание, пристройка к которому обрушилась в Новосибирске, официально было неэксплуатируемым

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Здание, пристройка к которому обрушилась в Новосибирске в ночь на воскресенье, по документам было неэксплуатируемым, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"По предварительным данным, здание, в котором работал ночной клуб, числилось неэксплуатируемым. Здание кирпичное. К нему было пристроено одноэтажное помещение из сэндвич-панелей, использовавшееся под раздевалку. Именно оно и обрушилось из-за, по предварительным данным, снеговой нагрузки", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, до прибытия спасателей из кафе (ночного клуба) самостоятельно эвакуировалось 190 человек.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения кровли в кафе в Новосибирске один человек погиб и еще четверо пострадали.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на кровле здания.

По данному факту следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Новосибирская область

Новости

Перед обрушением в кафе в Новосибирске находилось почти 200 человек

Сибирские врачи оценили состояние двоих пострадавших при обрушении кровли как тяжелое

Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Что произошло за день: суббота, 1 февраля

Новый коронавирус в Китае

Приостановлены безвизовые турпоездки между Россией и Китаем

Приостановлены безвизовые турпоездки между Россией и Китаем
Новый коронавирус в Китае

Эвакуацию россиян из Китая самолетами ВКС РФ проведут 3-4 февраля

Изменение Конституции

Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию России

Патриарх Кирилл предложил включить упоминание о Боге в Конституцию России
Новый коронавирус в Китае

Россиян из Китая будут вывозить пять самолетов с военными медиками

В Башкирии на беременную женщину-врача напал родственник ребенка-пациента

Новый коронавирус в Китае

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');