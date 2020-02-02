Здание, пристройка к которому обрушилась в Новосибирске, официально было неэксплуатируемым

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Здание, пристройка к которому обрушилась в Новосибирске в ночь на воскресенье, по документам было неэксплуатируемым, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"По предварительным данным, здание, в котором работал ночной клуб, числилось неэксплуатируемым. Здание кирпичное. К нему было пристроено одноэтажное помещение из сэндвич-панелей, использовавшееся под раздевалку. Именно оно и обрушилось из-за, по предварительным данным, снеговой нагрузки", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, до прибытия спасателей из кафе (ночного клуба) самостоятельно эвакуировалось 190 человек.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения кровли в кафе в Новосибирске один человек погиб и еще четверо пострадали.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на кровле здания.

По данному факту следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).