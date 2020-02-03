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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:44

На Дальнем Востоке снова массово "заминировали" школы

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Биробиджане эвакуируют учеников и педагогов школ из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах.

"В Хабаровске проходит эвакуация всех школ. Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили на электронные ящики учреждений", - сообщили агентству "Интерфакс" в администрации города.

Эвакуация школьников и преподавательского состава также проводится в 21 школе Благовещенска и в двух школах Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, анонимные сообщения о минировании поступили в три школы Биробиджана, но две из них были на карантине по ОРВИ.

Власти Благовещенска обратились к родителям с просьбой по возможности забрать детей из школ.

Дальний Восток Хабаровск Комсомольск-на-Амуре Благовещенск Биробиджан

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