На Дальнем Востоке снова массово "заминировали" школы

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, Биробиджане эвакуируют учеников и педагогов школ из-за сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах.

"В Хабаровске проходит эвакуация всех школ. Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили на электронные ящики учреждений", - сообщили агентству "Интерфакс" в администрации города.

Эвакуация школьников и преподавательского состава также проводится в 21 школе Благовещенска и в двух школах Комсомольска-на-Амуре. Кроме того, анонимные сообщения о минировании поступили в три школы Биробиджана, но две из них были на карантине по ОРВИ.

Власти Благовещенска обратились к родителям с просьбой по возможности забрать детей из школ.