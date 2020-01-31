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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:53

Неизвестные "заминировали" все суды в Кузбассе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Суды Кемеровской области эвакуируют после анонимных сигналов о минировании, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Поступили письма о минировании судов в Кемерово, Белово, Ленинск-Кузнецке, Новокузнецке и других городах региона. Все сигналы проверяются, сотрудников и работников зданий эвакуируют", - сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что помимо судов был получен сигнал о взрывном устройстве в здании прокуратуры в городе Кемерово.

Агентство пока не располагает комментарием правоохранительных органов.

Как сообщалось ранее, сообщения о минировании судов в городах Кемерово и Новокузнецк стали поступать с 29 января. С 13 января неизвестные регулярно "минируют" кемеровский рынок "Сотка" в Ленинском районе города. Все сигналы о минированиях были ложными.

Кемерово Белово Ленинск-Кузнецк Новокузнецк Кемеровская область

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