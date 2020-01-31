ProtonMail заблокировала ящики, с которых в РФ рассылались угрозы взрывов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Компания ProtonMail, которая была заблокирована в РФ из-за массовой рассылки электронных писем о ложном минировании, подтвердила, что письма рассылались ее пользователями, аккаунты которых были ею удалены, и заявила, что готова предоставить информацию российской стороне через швейцарскую полицию.

"Поскольку в соответствии со швейцарским законодательством создание угроз взрыва бомбы является незаконным, несмотря на отсутствие информации или доказательств со стороны российского правительства, в Швейцарии также было начато расследование", - говорится в сообщении команды ProtonMail, опубликованном в пятницу.

"Наше расследование подтвердило, что угрозы взрыва действительно были отправлены из ProtonMail, и мы получили копии электронных писем, отправленных с наших систем из сторонних источников. Все задействованные аккаунты были идентифицированы и навсегда отключены. Вся имеющаяся информация о подписчиках (администраторах почтовых ящиков - ИФ) была сохранена в соответствии с требованиями швейцарского законодательства и может быть передана российским властям после получения официального запроса через Федеральную полицию Швейцарии", - отметили там.

Заблокировали, не обратившись за помощью

Такая возможность всегда была у российских властей, говорится в сообщении. "Их нежелание обращаться к нам или швейцарским правоохранительным органам за помощью только препятствовало быстрому задержанию ответственных за эти угрозы взрыва", - сказали в ProtonMail.

Там вновь заявили, что, несмотря на утверждение российского правительства в обратном, они никогда не получали никаких запросов о помощи или информации по рассматриваемому делу. "Кроме того, швейцарское правительство также подтвердило нам, что такой запрос о помощи от российских властей не передавался. Так что мы не только не отказались помочь с расследованием, нас даже не спросили, прежде чем российское правительство решило заблокировать ProtonMail", - подчеркивает команда сервиса.

В связи с этим в компании недоумевают по поводу решения российских властей о блокировке сервиса, так как, по её мнению, невозможно объяснить, почему они не обратились за помощью в соответствии с установленными международными процедурами.

Там также предположили, что массовая рассылка писем о ложном минировании является лишь поводом к блокировке сервиса, так как "во время предыдущего блока ProtonMail в России в марте 2019 года многие наблюдатели отмечали, что остановка могла иметь отношение к массовым протестам, происходящим в то же время в России, когда граждане России требовали большей онлайн-свободы".

В то же время, независимо от истинной причины блокировки ProtonMail "явно не несет ответственности за угрозы взрыва и не является врагом, который должен быть заблокирован". "Поскольку Швейцария обычно принимает все законные запросы иностранных правоохранительных органов, и мы действуем в полном соответствии со швейцарским законодательством, то мы, вероятно, являемся лучшим источником помощи, чтобы положить конец этим угрозам", - считает команда ProtonMail и призывает "российское правительство пересмотреть свою позицию" и работать с ними "чтобы решить этот вопрос путем диалога и взаимопомощи".

Блокировка Protonmail и Startmail

ФСБ 29 января сообщила о блокировке сервиса Protonmail.com на основании представления Генпрокуратуры. В спецслужбе отметили, что с 23 января этого года был ограничен доступ к зарубежному сервису Startmail.com (Нидерланды), с которого в период с 28 ноября 2019 года на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с ложными угрозами минирования более 16 тыс. объектов социальной инфраструктуры. "Вместе с тем с 24 января анонимными пользователями для продолжения преступной деятельности используется почтовый сервис Protonmail.com", - подчеркнули в ЦОС ФСБ.

Там сообщили, что аналогичные сообщения с угрозами минирования поступили на электронные адреса судов в четырех субъектах РФ. В текстах также указывались якобы заминированные 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры - школы, детсады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т.д. Все угрозы носили ложный характер. "В 2019 году указанный зарубежный почтовый сервис использовался преступниками для рассылок ложных террористических угроз в отношении 123 аналогичных объектов", - заявили в ЦОС ФСБ.

Комментарий Роскомнадзора

В свою очередь в Роскомнадзоре заявили, что почтовый сервис Protonmail.com отказывался предоставить сведения для включения в реестр Роскомнадзора. "На неоднократные запросы Роскомнадзора о предоставлении сведений для включения в реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" компания реагировала категорическим отказом. Сведения об администраторах почтовых ящиков, используемых для рассылки угроз, не предоставлены", - говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, поступившем в "Интерфакс".

По данным ведомства, данный почтовый сервис использовался злоумышленниками как в 2019 году, так, и особенно активно, в январе 2020 года - "для рассылки под видом достоверных сведений ложных сообщений о массовом минировании объектов на территории России".

Роскомнадзор 29 января на основании требования Генпрокуратуры РФ осуществит ограничение доступа к почтовому сервису Protonmail.com (Швейцария).