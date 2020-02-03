В Новокузнецке открыли школу, строившуюся с 2013 года

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Новокузнецке 1 февраля открыли школу №81, которая строилась с 2013 года, сообщила пресс-служба мэрии.

Трехэтажное здание из четырех блоков общей площадью 17 000 квадратных метров рассчитана на 825 учеников. Она вмещает два спортзала, тренажерный зал, зал для хореографии, издательский центр, мастерскую дизайна, инженерный класс и столовую на 420 мест. Здание оборудовано системой безопасности, способной отслеживать движения ребенка в помещениях и во дворе.

В мэрии учреждение назвали "современной цифровой школой инженерной культуры с высокотехнологичным оборудованием".

Строить новое здание школы начали в 2013 году, поскольку старое здание устарело. Сроки сдачи объекта не раз переносились, чиновники объясняли это проблемами с подрядчиками. В июне 2018 года врио губернатора Сергей Цивилев вмешался в ситуацию и отправил нескольких чиновников в отставку за срыв сроков строительства.