В Новокузнецке снова перенесли открытие школы, строящейся с 2013 года

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Заводском районе Новокузнецка снова отложили открытие школы №81, которая строилась с 2013 года, сообщили в мэрии. Сроки ее открытия неоднократно переносились, в последний раз было решено, что школа начнет работу с января.

На этот раз дату перенесли на неопределенный срок. Как объяснили в мэрии, сейчас здание принимают все надзорные органы, одновременно начался набор в классы и идет подготовка к проведению родительских собраний.

"Как только будут подписаны документы и закончится прием-перевод школьников, будет назначена дата открытия", - сказали в пресс-службе.

В школе завершается набор учителей, они уже начали обустраивать свои кабинеты, прошло первое заседание родительского комитета, в который вошли родители, контролировавшие строительство, рассказал в инстаграме мэр города Сергей Кузнецов.

Прием в первые классы на следующий год начнется не позднее 1 февраля, добавил мэр. Преимущество при зачислении будут иметь дети из ближайших домов.

Строить новое здание школы начали в 2013 году, поскольку старое здание устарело. В июне 2018 года врио губернатора Сергей Цивилев отправил в отставку несколько чиновников за срыв сроков сдачи школы. В июле назначенный вместо уволенного замгубернатора по строительству Глеб Орлов потребовал, чтобы один из четырех блоков школы был достроен до 1 сентября 2019 года.

В конце августа 2019 года стало понятно, что в сентябре школа не заработает, и ее открытие было перенесено на ноябрь, а затем на январь 2020 года.

Ранее чиновники объясняли, что школу никак не могли сдать, поскольку один из подрядчиков искусственно затягивал сроки передачи объекта новому подрядчику, затем обнаружилось, что некоторые работы были выполнены некачественно и их нужно переделать.