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В Новокузнецке перенесли сроки сдачи школы, которую начали строить в 2013 году

Летом 2018 года из-за затяжки строительства был уволен замгубернатора Кузбасса по строительству Александр Шнитко

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Новокузнецке в очередной раз перенесли сдачу строящейся школы №81, которую начали возводить в 2013 году и должны были сдать к 1 сентября. Сроки перенесли на ноябрь, сообщила пресс-служба мэрии.

Чиновники объяснили, что предыдущий подрядчик искусственно затягивал сроки передачи объекта новому подрядчику, затем там обнаружили, что надо переделывать ряд некачественно выполненных работ.

Детей, которые должны были начать учебный год в новом здании, классами распределили в другие школы.

Новое здание для школы начали строить в 2013 году в связи с тем, что старый корпус устарел. Летом 2018 года врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев из-за срыва сроков строительстваот должности и.о. замгубернатора по строительству Александра Шнитко, а также и.о. начальника Главного управления капстроительства Дмитрия Шоцкого.

Месяц спустя новый замгубернатора по строительству Глеб Орлов потребовал, чтобы строители до 1 сентября 2019 года достроили один из четырех блоков школы, чтобы там можно было провести родительское собрание.

Новокузнецк Кузбасс Кемеровская область Сергей Цивилев

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