Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В России приняты все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин; он также сообщил, что находящиеся в РФ иностранцы, у которых выявили новую инфекцию, могут быть депортированы из страны.

"Работает оперативный штаб (по борьбе с распространением вируса - ИФ), ситуация под контролем", - сказал Мишустин на оперативном совещании с членами правительства. Он напомнил, что подписан национальный план по предупреждению "завоза и распространения" этой инфекции на территории РФ, а вирус добавлен в перечень особо опасных заболеваний.

"Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе - это изоляция и карантин", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что уже ограничено передвижение граждан КНР через границу. Больные, у которых выявлен вирус, изолированы, и получают необходимую помощь. Было приостановлено движение на российско-монгольской границе. Также введен временный запрет на выдачу групповых туристических и рабочих виз гражданам КНР, напомнил Мишустин. Он сообщил о решении направить в Китай гуманитарную помощь для борьбы с инфекцией.

"В России сейчас есть все необходимые лекарства и средства защиты. Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне", - сказал Мишустин.

Ранее в понедельник глава правительства также предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен пройти в Сочи с 12 по 14 февраля, из-за ситуации с коронавирусом. Об отмене мероприятия его попросила вице-премьер Татьяна Голикова, которая руководит оперативным штабом по профилактике распространения новой инфекции из Китая.

В России пока зафиксированы только два случая заражения вирусом 2019-nCoV - в Забайкалье и Тюменской области.