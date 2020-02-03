Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса

На форуме зарегистрировались 500 участников из стран, где подтверждены случаи заражения

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен пройти в Сочи с 12 по 14 февраля. Об отмене мероприятия его попросила вице-премьер Татьяна Голикова, руководитель оперативного штаба по профилактике распространения нового коронавируса 2019-nCoV.

Она сослалась на "ситуацию и информацию, которая поступает из Китая".

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко уточнил, что "из более чем 4000 уже зарегистрированных участников форума почти 500 - иностранные, из которых половина - представители стран, в которых официально зарегистрировано заражение коронавирусом".

"С одной стороны, конечно, некорректно им отказывать, но, с другой стороны, нельзя подвергать опасности остальных участников форума", - отметил чиновник и предложил отменить форум в 2020 году.

Мишустин подчеркнул, что в первую очередь нужно думать о безопасности участников форума, но предложил его "не отменить, а перенести форум на другие сроки".

Он отметил, что "организаторы понесли значительные расходы", и попросил Чернышенко совместно с главой Минфина Антоном Силуановым оценить и затраты и компенсировать.

Сочинский форум организует "Росконгресс". Слухи о том, что его могут отменить из-за угрозы распространения коронавируса, появились 30 января. В тот день в оргкомитете мероприятия "Интерфаксу" сказали, что о таком не слышали. 31 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что перенос форума обсуждается и переадресовал вопросы журналистов в правительство.

Позднее источник "Интерфакса" в правительстве сказал, что судьба форума решится 3 февраля на заседании, в котором будут участвовать представители "Росконгресса" и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.



В России пока подтверждены два случая заражения вирусом 2019-nCoV, в Забайкалье и в Тюменской области, заболели граждане Китая. В Китае на утро 3 февраля было зафиксировано 17 238 случаев, еще 148 - в других странах, 362 заболевших умерли, больше 480 - выздоровели.