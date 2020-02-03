Голикова пообещала отправить в Китай гуманитарную помощь

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Россия скоро направит в Китай гуманитарную помощь, уже завершается подготовка необходимых для этого документов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Голикова возглавляет оперативный штаб при правительстве по борьбе с коронавирусом.

31 января президент Владимир Путин в телеграмме предложил председателю КНР Си Цзиньпину необходимую помощь от России "дружественному китайскому народу". Голикова вскоре сообщила, что МЧС находится в шестичасовой готовности для полета в Китай и перевозки туда средств индивидуальной защиты. Также обсуждалась возможность отправить в Китай российских специалистов для помощи в борьбе с коронавирусом.

Ранее Германия направила в Китай партию защитных костюмов для медработников. Также сообщалось, что в КНР в аптеках начались перебои с медицинскими масками из-за ажиотажного спроса. Кроме того, были сообщения о том, что в городах, закрытых на карантин, возникла необходимость принять специальные меры для обеспечения поставок продуктов в магазины.