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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:46

Голикова пообещала отправить в Китай гуманитарную помощь

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Россия скоро направит в Китай гуманитарную помощь, уже завершается подготовка необходимых для этого документов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина. Голикова возглавляет оперативный штаб при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Новый коронавирус в Китае

31 января президент Владимир Путин в телеграмме предложил председателю КНР Си Цзиньпину необходимую помощь от России "дружественному китайскому народу". Голикова вскоре сообщила, что МЧС находится в шестичасовой готовности для полета в Китай и перевозки туда средств индивидуальной защиты. Также обсуждалась возможность отправить в Китай российских специалистов для помощи в борьбе с коронавирусом.

Ранее Германия направила в Китай партию защитных костюмов для медработников. Также сообщалось, что в КНР в аптеках начались перебои с медицинскими масками из-за ажиотажного спроса. Кроме того, были сообщения о том, что в городах, закрытых на карантин, возникла необходимость принять специальные меры для обеспечения поставок продуктов в магазины.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 января – 03 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Татьяна Голикова Михаил Мишустин Владимир Путин Си Цзиньпин

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