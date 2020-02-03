Компаниям в РФ рекомендовали продлить отпуска уехавшим домой сотрудникам из КНР

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор рекомендовал ассоциациям предпринимателей продлить отпуска тем работникам из Китая, которые уехали на отдых домой, сообщает пресс-служба ведомства.

"В адрес общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора РОССИИ", общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ даны предложения обратиться к работодателям с рекомендацией: в случае наличия работников-граждан КНР, находящихся в настоящее время в отпуске на территории КНР, продлить их отпуск до особого распоряжения", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным китайских властей на утро 3 февраля, в КНР число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 361 человека, число заболевших превысило 17,2 тыс.

Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии. Число заболевших за пределами Китая, по данным китайских СМИ, превышает полторы сотни.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.