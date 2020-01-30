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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 22:15

ВОЗ объявила вспышку коронавируса ЧС международного значения

Необходимости в ограничениях международных поездок и торговли из-за коронавируса организация пока не видит

ВОЗ объявила вспышку коронавируса ЧС международного значения
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус
Фото: Reuters

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания, и назвал их "новым стандартом действий для таких ситуаций". По словам Гебрейесуса, у китайских властей Китая есть все необходимое, чтобы справиться со вспышкой нового коронавируса, однако предсказать последствия попадания вируса в страны с менее развитой системой здравоохранения ВОЗ не может.

"Мы не знаем, какой ущерб этот коронавирус может нанести, если он распространится в стране, в которой слабая система здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы помочь странам подготовиться к такой возможной ситуации", - пояснил он.

В то же время Гебрейесус отметил, что веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю пока нет.

"ВОЗ выступает против подобных мер в отношении Китая, касающихся пассажирского транспорта и перевозки грузов", - сказал он на пресс-конференции.

Глава организации отметил, что ВОЗ "усердно работает с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее взять под контроль вспышку" заболевания.

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Москва, Россия
ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус Китай

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