Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд рублей

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей этого банка.

31 января были заочно арестованы сыновья бизнесмена Дмитрий и Александр. Всем троим предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере. Все трое объявлены в межгосударственный розыск. Вины они не признают.

Весной 2019 года по этому же делу был заочно арестован бывший предправления банка "Открытие" Евгений Данкевич, расследование началось 17 сентября 2018 года.

Следствие считает, что летом 2017 года Минцы и Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО "О1 Груп Финанс". Таким образом, утверждает следствие, в интересах Бориса Минца были растрачены 34 млрд рублей. Речь идет о сделке по размещению на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1000 рублей. По оценке следствия, их реальная стоимость составляет менее половины от номинала.

Защита Бориса Минца заявляла в суде об отсутствии самого события преступления, поскольку оспариваемого сделка была совершена в рамках предпринимательской деятельности.

В рейтинге богатейших российских бизнесменов журнала Forbes на начало 2017 года Борис Минц занимал 72-е место.