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Краснов и Чуйченко включены в состав Совбеза РФ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин распорядился включить в состав Совета безопасности РФ генерального прокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, из состава Совета безопасности исключены бывший полпред президента в СКФО Александр Матовников и экс-глава Минюста Александр Коновалов.

20 января президент Владимир Путин сообщил, что Юрий Чайка уйдет с этого поста в связи с переходом на другую работу и предложил вместо него назначить Краснова. 22 января Совет Федерации поддержал назначение бывшего зампредседателя СКР Игоря Краснова на пост генпрокурора.

Игорю Краснову 44 года. Он родился в Архангельске. Окончил Поморский государственный университет имени Ломоносова. В органах прокуратуры служил с 1997 года, а в 2007 году перешел в Следственный комитет на должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СК. С 2016 года он был заместителем председателя СКР. Расследовал убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убийство Бориса Немцова и некоторые другие резонансные дела.

54-летний Константин Чуйченко назначен новым министром юстиции указом Путина 21 января. Он сменил на этой должности 51-летнего Александра Коновалова. С 18 мая 2018 года Чуйченко занимал пост руководителя аппарата правительства РФ.

Коновалов назначен указом Путина полномочным представителем главы государства в Конституционном Суде РФ. Президент России также освободил Михаила Кротова от должности полномочного представителя президента РФ в Конституционном Суде в связи с переходом на другую работу.

Игоря Краснов Константин Чуйченко Совбез РФ

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