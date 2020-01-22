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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Сенаторы поддержали назначение Краснова генпрокурором

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации поддержал назначение бывшего зампредседателя СКР Игоря Краснова на пост генпрокурора.

Новое правительство

20 января президент Владимир Путин сообщил, что Юрий Чайка уйдет с этого поста в связи с переходом на другую работу и предложил вместо него назначить Краснова. Отставку Чайки сенаторы одобрили чуть раньше 22 января.

Выступая перед сенаторами в среду, Краснов назвал основные приоритеты работы в будущей должности. В том числе он назвал необходимым ослабить влияние коррупции в стране за счет оздоровления правовой среды, создания атмосферы нетерпимости к коррупции и жесткого реагирования на все ее проявления. Он отметил, что коррупция, "безусловно, разлагает как деловую среду, так и государство в целом, делает тщетными попытки к его развитию", а возникает она "из-за возможности чиновников распоряжаться не принадлежащими им ресурсами, бюджетными средствами, муниципальной и государственной собственностью, льготами, госзаказами и другими".

В связи с этим он пообещал, что Генпрокуратура сосредоточится "на отраслях, особо подверженных криминализации", в частности, на жилищно-коммунальном хозяйстве.

Также он пообещал индивидуальный подход к оценке законности уголовных дел, возбужденных в отношении предпринимателей.

Еще Краснов выступил против слияния СКР и Генпрокуратуры или расширения полномочий надзорного ведомства: по его мнению, это нарушит баланс в структуре власти.

Игорю Краснову 44 года. Он родился в Архангельске. Окончил Поморский государственный университет им. Ломоносова. В органах прокуратуры служил с 1997 года, а в 2007 году перешел в Следственный комитет на должность старшего следователя по особо важным делам при председателе СК. С 2016 года он был заместителем председателя СКР. Расследовал , убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убийство Бориса Немцова и некоторые другие резонансные дела.

Юрий Чайка руководил Генпрокуратурой с 2006 года. Путин предложил ему стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

Хроника 15 – 22 января 2020 годаНовое правительство
Игорь Краснов СКР Юрий Чайка Генпрокуратура Совет Федерации

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