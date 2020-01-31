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В РФ выявлены два первых случая заболевания новым коронавирусом

Бывший глава Минюста Коновалов стал полпредом президента в Конституционном суде

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назначил Александра Коновалова полномочным представителем главы государства в Конституционном Суде РФ. Указ вступает в силу со дня его подписания, сообщила пресс-служба Кремля.

До недавнего времени Коновалов занимал пост министра юстиции РФ.

Президент России также освободил Михаила Кротова от должности полномочного представителя президента РФ в Конституционном Суде в связи с переходом на другую работу, сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Александр Коновалов

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