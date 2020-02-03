Министр просвещения предложил включить в курс ОБЖ проблему игромании

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Минпросвещения предложило включить в школьный курс основ безопасности жизнедеятельности блоки об угрозе игромании, мошенничества и деструктивного поведения, с которыми дети сталкиваются в интернете. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Он сказал, что важно ограждать детей от опасности в реальной жизни и онлайн, но не менее важно научить их самостоятельно реагировать на такие угрозе.

"Мы должны не утаивать проблемы от детей, а, наоборот, называть вещи своими именами. В новые учебники необходимо добавить блоки, например, о мошенничестве, игромании, деструктивном поведении в социальных сетях", - сказал он.

Окончательное решение будет принято после обсуждения этих предложений с учителями и родителями, добавил министр.

Кравцов также заявил, что проблему безопасности детей в интернете нужно решать как на уроках, так и во внеучебное время. Поэтому при министерстве скоро будет создан координационный совет по образованию, который будет в том числе рассматривать вопросы безопасности, здоровья и воспитания.