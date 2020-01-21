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Челябинская епархия предупредила о вовлечении детей в опасный украинский психокульт

Челябинская епархия предупредила о вовлечении детей в опасный украинский психокульт
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Миссионерский отдел Челябинской епархии обеспокоен в связи с распространением в регионе псевдорелигиозного движения, пропагандирующего так называемое "учение АллатРа", и вовлечением в него детей, говорится в распространенном епархией заявлении.

"Баннеры движения можно увидеть на челябинских улицах и вдоль дорог. Деятельная пропаганда движения ведется на интернет-сайтах и в соцсетях. Группа его сторонников существует и активно действует в Челябинске", - сообщает епархия.

По сведениям миссионерского отдела, движение зародилось на Украине. "Движение позиционирует себя как некий международный общественный проект, направленный не только на духовный рост человека, но и на решение глобальных (например, экологических) проблем, стоящих перед человечеством, которыми должны заниматься "воины света" - "гелиары", адепты нового движения", - отмечается в сообщении.

Сам термин "АллатРа" - придуманный неологизм, состоит из имени древнеегипетского бога Ра и его якобы созидательной силы "аллат". Кроме этого, слово "аллат" в терминологии движения означает "божественное женское начало", пояснили в епархии.

"Первыми адептами психокульта становятся, как правило, женщины с неустроенной жизнью, с нестабильной психикой. (...) Существуют весьма правдоподобные свидетельства о том, что последователи культа также занимаются извращенными сексуальными практиками, в которые вовлекаются совсем юные девушки. В этой связи не может не беспокоить и то, что через печатные издания и специально образованные интернет-ресурсы в движение вовлекаются и малолетние дети", - отмечают в миссионерском отделе.

По их сведениям, этим занимается "Аллатрушка" - структура, созданная в рамках культа.

В сообщении также отмечается, что "учение" неокульта включает в себя "исконные знания" о реинкарнациях, Шамбале, инопланетянах, якобы действующих в рамках движения, и других сомнительных духовных практиках.

РПЦ Украина АллатРа

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