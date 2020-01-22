Путин потребовал защитить школьников от "уродов" из "групп смерти"

Президент РФ Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пообещал поручить новому министру просвещения Сергею Кравцову продумать комплексный подход по защите школьников, в том числе старшеклассников от так называемых "групп смерти" в соцсетях. Он сказал это на встрече с представителями общественности Липецкой области.

По словам главы государства, он раньше не мог себе и представить, что бывают люди, которые "втаскивают в суициды" молодых людей.

"По поводу "групп смерти". Что за уроды? Откуда они берутся? - сказал Путин. - Я когда впервые с этим столкнулся, открыл рот и глаза вытаращил - даже не мог себе представить, что такие люди существуют".

По его словам, он поручил МВД этим заняться и с тех пор влияние "групп смерти" на подростков значительно снизилось.

"Мразь такая. Приходит к нему полиция, сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова, как только понял, что дорога ему за решетку. Вот такая мразь этим занимается", - рассказал он.

Проблему поднял участник встречи, который обратил внимание, что курс "Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в школах рассчитан только на пятый-девятый классы, тогда как в младших и старших классах школа остается в стороне от усилий обезопасить жизнь учащихся.

В связи с этим Путин пообещал поручить Кравцову продумать введение ОБЖ для младших и старших классов. Он согласился, что нужно защищать и более самостоятельных подростков и "совсем маленьких, которые только в школу пошли". "Но это должны педагоги поработать над такими учебниками, методическими указаниями. Здесь нужен комплексный подход специалистов разных направлений, прежде всего педагогов и детских психологов", - считает он.

Первой о "группах смерти" в соцсетях в мае 2016 года написала "Новая газета" по следам смерти школьницы-подростка. Издание и родители ребенка выяснили, что в соцсетях есть закрытые группы, в которых детей провоцируют на самоубийство.

В статье фигурируют еще несколько семей, потерявших детей в результате суицида. Родители выяснили, что их дети состояли в тех же группах, что и героиня статьи. Всего, по данным родителей и автора материала, за последние полгода 130 детей, находившихся в одних и тех же закрытых группах в "Вконтакте", совершили самоубийство.

В начале 2017 года этими группами занялись полиция и Роскомнадзор. В феврале 2017 года Путин поручил правительству и регионам улучшить профилактику суицидов среди подростков. В мае того же года Госдума приняла закон об ужесточении наказания за склонение детей к самоубийству.