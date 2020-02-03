В Генпрокуратуре сочли, что извиняться перед Голуновым должна прокуратура Москвы

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Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура перенаправила в прокуратуру Москвы обращение защиты о принесении официальных извинений корреспонденту Meduza Ивану Голунову за необоснованное уголовное преследование. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат журналиста Сергей Бадамшин, представляющий "Правозащиту Открытки".

"Извинение реабилитированному за причиненный ему вред приносится прокурором, непосредственно надзирающим за уголовным делом", - говорится в ответе Генпрокуратуры адвокату Бадамшину.

В нем также отмечается, что обращение направляется в прокуратуру Москвы для организации "проверки доводов заявителя".

По мнению Бадамшина, таким образом Генпрокуратура "пытается выставить крайней прокуратуру Москвы", поскольку именно Генпрокуратура в настоящее время осуществляет надзор за уголовным делом, по которому раньше обвиняемым проходил Голунов и по которому сейчас к ответственности привлекаются задерживавшие его сотрудники полиции.

Как сообщалось, в жалобе Голунова, поданной в Генпрокуратуру в январе, говорилось о бездействии надзора, которое выражалось в "невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства".

Согласно жалобе, извинения Голунову за необоснованное преследование не были принесены до сих пор, хотя по закону прокуратура от лица государства должна это сделать не позднее месяца со дня прекращения преследования.

Задержание Голунова

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено.

Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

Изначально делом Голунова занималась столичная полиция, которая после освобождения журналиста в рамках того же дела о наркотиках, по которому он проходил обвиняемым, начала проверку своих сотрудников, задерживавших его. В июне по решению Генеральной прокуратуры дело передали в Следственный комитет.

Арест полицейских, задержавших журналиста

В январе по делу было задержано пятеро бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы, занимавшихся делом Голунова и задержавших журналиста. Всем им предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Суд санкционировал их арест.

Голунов в настоящее время официально признан потерпевшим по делу в отношении полицейских.