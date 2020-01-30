Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:49

Суд арестовал всех пятерых бывших полицейских, занимавшихся "делом Голунова"

Суд арестовал всех пятерых бывших полицейских, занимавшихся "делом Голунова"
Бывший начальник отделения УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве Игорь Ляховец
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест пятерых бывших сотрудников отдела по наркоконтролю УВД по Западному округу столицы, причастных, по версии следствия, к незаконному уголовному преследованию корреспондента издания Meduza Ивана Голунова.

Как передал корреспондент "Интерфакса", последним в четверг под стражу по ходатайству следствия до 29 марта был заключен бывший сотрудник УВД по ЗАО Акбар Сергалиев. До этого суд арестовал троих его бывших коллег Романа Феофанова, Дениса Коновалова и Максима Уметбаева, а также их начальника Игоря Ляховца.

По версии следствия, не позднее 6 июня 2019 года полицейские приобрели и подложили журналисту Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело. Руководителем группы следствие считает Ляховца - на тот момент начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ УВД по ЗАО.

Бывшие полицейские были задержаны 29 января. В настоящее время им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Не признают вину в полном объеме все фигуранты, кроме Уметбаева. Последний признал применение силы к Голунову, о котором ранее заявлял сам журналист.

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено. В январе Голунов был официально признан потерпевшим по этому делу.

Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

Иван Голунов вышел на свободу

7
Иван Голунов

Новости по теме

Новости

Минюст предложил штрафовать за "вредные фильмы" в интернете

Что произошло за день: четверг, 30 января

ВС вернул заявление защиты активиста Котова, поданное в связи с решением КС

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Проходящий по "делу Голунова" экс-полицейский частично признал вину

Путин допустил, что может не подписать закон о поправке к Конституции

Путин допустил, что может не подписать закон о поправке к Конституции

Минца и его сыновей обвинили в растрате 30 млрд рублей

Путин определил зарплату Медведева в Совбезе

Путин определил зарплату Медведева в Совбезе
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Арестован предполагаемый организатор незаконного задержания Голунова

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Подозреваемый организатор "дела Голунова" считает освобождение журналиста политическим решением

Новый коронавирус в Китае

Анализ крови не потребуется российским врачам для экспресс-теста нового коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');