Суд арестовал всех пятерых бывших полицейских, занимавшихся "делом Голунова"

Бывший начальник отделения УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве Игорь Ляховец Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест пятерых бывших сотрудников отдела по наркоконтролю УВД по Западному округу столицы, причастных, по версии следствия, к незаконному уголовному преследованию корреспондента издания Meduza Ивана Голунова.

Как передал корреспондент "Интерфакса", последним в четверг под стражу по ходатайству следствия до 29 марта был заключен бывший сотрудник УВД по ЗАО Акбар Сергалиев. До этого суд арестовал троих его бывших коллег Романа Феофанова, Дениса Коновалова и Максима Уметбаева, а также их начальника Игоря Ляховца.

По версии следствия, не позднее 6 июня 2019 года полицейские приобрели и подложили журналисту Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело. Руководителем группы следствие считает Ляховца - на тот момент начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ УВД по ЗАО.

Бывшие полицейские были задержаны 29 января. В настоящее время им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Не признают вину в полном объеме все фигуранты, кроме Уметбаева. Последний признал применение силы к Голунову, о котором ранее заявлял сам журналист.

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено. В январе Голунов был официально признан потерпевшим по этому делу.

Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его уголовное дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.