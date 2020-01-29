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По "делу Голунова" задержаны пять бывших полицейских

Их допрашивают в Следственном комитете

По "делу Голунова" задержаны пять бывших полицейских
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Журналист "Медузы" Иван Голунов сообщил, что по его делу задержаны бывшие полицейские. Это подтвердили в Следственном комитете.

Пять бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД ЗАО Москвы доставлены к следователю на допрос, заявили в пресс-службе СКР.

Источник "Интерфакса" сообщил, что задержаны полицейские, участвовавшие в задержании журналиста.

6 июня в центре Москвы Голунова задержали полицейские. На следующий день стало известно, что ему вменяют попытку сбыта наркотиков. Пресс-служба столичного управления МВД заявляла, что наркотики нашли у него при себе и дома, и что его проверяют на связи с группировкой наркоторговцев.

8 июня суд поместил его под домашний арест. Он вину отрицал и говорил, что наркотики ему подбросили. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что дело в отношении Голунова закрыто за его непричастностью к преступлению, а дело по факту обнаружения наркотиков будет расследоваться.

В связи с этим делом были отправлены в отставку начальник УВД ЗАО Андрей Пучков и начальник антинаркотического управления ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин. Также были уволены четыре сотрудника полиции, которые задерживали Голунова.

Осенью Голунов заявил, что расследование его дела затормозилось. В конце ноября он получил из СК ответ об отсутствии обстоятельств, указывающих на то, что в его отношении было совершено преступление. Поэтому там не увидели оснований для регистрации его жалобы и проведения по ней процессуальной проверки. После этого Голунов пожаловался на следствие в ФСБ. Эта жалоба была передана в Генпрокуратуру.

В декабре президент Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что в связи с задержанием журналиста были уволены пять сотрудников полиции и на них было заведено уголовное дело. Затем адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что дело в отношении полицейских возбудили за день до конференции.

В январе Голунов был официально признан потерпевшим по этому делу. Фигурантам дела вменяют превышение должностных полномочий.

Иван Голунов МВД СКР Москва Владимир Путин

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