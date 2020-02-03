Владелец крупнейшего в Европе сафари-парка "Тайган" арестован в Крыму

Владелец крымского зоопарка "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олег Зубков Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Белогорский райсуд Крыма в понедельник за неявку на заседание арестовал на два месяца бизнесмена Олега Зубкова, владельца крупнейшего в Европе сафари-парка "Тайган" и зоопарка "Сказка", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парка.

Представители судов Крыма на условиях анонимности подтвердили "Интерфаксу" арест Зубкова, не уточнив при этом деталей дела. Официальным комментарием Белогорского райсуда агентство пока не располагает, его пресс-служба не отвечает на звонки.

Адвокат Зубкова намерен подать апелляцию на решение об аресте. "Белогорским районным судом вынесено постановление об изменении меры пресечения в отношении Олега Алексеевича Зубкова с подписки о невыезде на арест. Данное решение суда абсолютно незаконно", - сказал юрист, комментарий которого размещен в ютьюбе на канале Зубкова "Человек и лев". Фамилия адвоката в видео не указана.

Суд рассматривал в понедельник целесообразность возобновления в "Тайгане" услуги "прогулка со львом", слушал доводы приглашенных дрессировщиков, на следующем заседании планировалось приступить к изучению материалов дела и затем - к прениям сторон. Услуга приостановлена в парке после инцидента с покусанной львом женщиной. В "Тайгане" заявляли, что посетительница парка была нетрезвой и "приставала" к зверю. Женщина требовала от парка компенсацию.

Белогорский райсуд Крыма 23 декабря приостановил работу "Тайгана" на месяц, до 23 января 2020 года, по материалам о нарушении правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных (ч.2 ст.10.6 КоАП РФ). Госкомитет ветеринарии Крыма заявил о неисполнении "Тайганом" требований по вакцинации животных.

Поводом для разбирательства стали происшествия в сафари-парке: ветеринары-чиновники нашли поцарапанного льва и упрекнули администрацию зверинца в том, что животных, которые это сделали, не нашли и не поставили на карантин; кроме того, тигренок в фотозоне поцарапал посетителя парка - военнослужащего.

"Придирки необъективные, притянутые за уши. Всегда в большом парке можно найти поцарапанного льва среди 55 львов и требовать найти львиц, которые его поцарапали, гуляя в саванне на 20 гектарах", - сказал тогда Зубков "Интерфаксу".

Парк не открыт до сих пор. Власти Крыма заявляют, что не ставят перед собой цель закрыть "Тайган", однако подчеркивают, что к его деятельности есть претензии, и требуют привести работу парка в рамки российского законодательства.

В интернете развернулись информационные кампании как в защиту "Тайгана", так и против его работы.

Глава Крыма Сергей Аксенов и Олег Зубков провели встречи для выработки "дорожной карты" по восстановлению работы зверинца.

Парк "Тайган" - крупный питомник львов, тигров и других зверей - основан в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. Ранее, в 1995 году, Зубков открыл в Ялте на юге полуострова первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" сейчас живут больше 2,5 тыс. питомцев, в "Сказке" - 1,5 тыс.