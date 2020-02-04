Владелец крупнейшего в Европе парка львов отказался от еды в СИЗО

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Зубков - владелец крупнейшего в Европе парка львов "Тайган", заключенный под стражу на два месяца, отказался от пищи в симферопольском СИЗО, сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

"Олег Алексеевич отказывается от пищи, до нас дошла такая информация. Сегодня у него был адвокат. Омбудсмен (Крыма - ИФ) был. Мы его (Зубкова - ИФ) не видели пока. Вскоре встретимся с адвокатом, думаю, прольем свет, почему идет отказ от пищи: может, ради здоровья, может, еще ради чего-то", - сказала Алексагина.

Она уточнила, что в понедельник вечером Зубкова перевезли из ИВС в Белогорске в симферопольское СИЗО. Это - единственный следственный изолятор на Крымском полуострове.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Крыму Ларисы Опанасюк агентству сообщили, что Зубков придерживается личной системы питания. "Олег ведет здоровый образ жизни, время от времени он не ест - придерживается такой стратегии оздоровления. Сейчас он точно так же не ест. Мы связывались с женой Зубкова, он попросил привезти дистиллированную воду для продолжения (системы оздоровления - ИФ). Никаких причин для отказа от пищи ни по каким (политическим - ИФ) соображениям нет. Это его личная система питания", - заявил сотрудник аппарата.

Опанасюк посетила Зубкова в СИЗО во вторник утром. "Жалоб и претензий на условия содержания нет. Состояние здоровья нормальное", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, Белогорский райсуд Крыма 3 февраля арестовал Зубкова, ранее находившегося под подпиской о невыезде, на два месяца - до 3 апреля. Причина - неявка в суд 20 января по делу об укушенной львом посетительнице "Тайгана". Представители парка заявили, что Зубков тогда был в Москве, на совещании в Минэкономразвития России, где обсуждалась судьба "Тайгана".

Адвокат Зубкова находился на больничном. Кроме того, он утверждает, что не получал извещения о заседании суда в тот день.

В производстве суда находится уголовное дело по обвинению Зубкова по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о готовности стать поручителем Зубкова в суде. Адвокат надеется, что это поможет бизнесмену выйти из-под стражи.

Происшествие в парке

Инцидент с укусом женщины произошел в сафари-парке летом 2018 года. По данным сайта крымского управления Следственного комитета РФ, туристка из Кирова, заказавшая платную услугу "Прогулка со львом", подошла сфотографировать хищника, а он повредил ей руку. "Тайган" со своей стороны заявил, что посетительница, будучи в нетрезвом состоянии, "трепала льва за гриву". Дело поступило в суд осенью 2019 года.

Информационные кампании как в защиту "Тайгана", так и против его работы развернулись в интернете в последние несколько месяцев. Темой заинтересовались российские блогеры с миллионными просмотрами роликов на youtube.

В судах находятся десятки административных исков надзорных ведомств к "Тайгану". По двум из них работа парка приостановлена.

Парк "Тайган" - крупный питомник львов, тигров и других зверей - Зубков основал в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. Ранее, в 1995 году, бизнесмен открыл в Ялте на юге полуострова первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" сейчас живет больше 2,5 тыс. питомцев, в "Сказке" - 1,5 тыс.