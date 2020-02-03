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Отец девушки, убитой из-за халатности полиции, отсудил у МВД 100 тыс. рублей

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Советскийй суд Орла взыскал с МВД России 100 тысяч рублей в пользу отца убитой девушки, просившей до этого помощи у участковой, сообщил "Интерфаксу" адвокат семьи погибшей Сергей Локтев.

"Суд в 50 раз снизил сумму компенсации, которую мы просили в исковом заявлении (5 млн рублей). Безусловно, мы будем обжаловать это решение в Орловском областном суде", - отметил адвокат.

Он отметил, что представитель МВД в суде иск не признал, отметив, что отец убитой девушки лично не приезжал и "не поговорил по-мужски" с сожителем дочери до того, как тот ее убил.

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Как сообщалось, в июле прошлого года суд приговорил экс-сотрудницу полиции Наталью Башкатову к двум годам колонии-поселения за халатность - отказ помочь местной жительнице, просившей защитить ее от сожителя.

По данным, следствия в ноябре 2016 года, поссорившись с сожителем, девушка вызвала полицию, но приехавшие полицейские проигнорировали угрозы мужчины в адрес девушки и никаких мер не приняли. Вскоре между сожителями продолжился, мужчина жестоко избил девушку, и она умерла в больнице.

Позднее в интернете появилась аудиозапись разговора девушки и опрашивавшей ее сотрудницы полиции - Башкатовой. По информации СМИ, на аудиозаписи, сделанной за 40 минут до убийства, было слышно, как сотрудница полиции в ответ на просьбу принять заявление ответила девушке, что "если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем". Аудиозапись вызвала широкий общественный резонанс. После этого Башкатова была уволена.

Орел

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