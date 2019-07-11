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Экс-сотрудница полиции осуждена за отказ защитить женщину, позже убитую сожителем

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Советский суд Орла приговорил к двум годам колонии-поселения экс-сотрудницу полиции Наталью Башкатову, которая не помогла женщине, пытавшейся подать заявление и позже убитой сожителем. По данным СМИ, отказываясь помочь, сотрудница МВД сказала: "Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем".

Бакшатову признали виновной в халатности и также на три года запретили ей работать в полиции, сообщил "Интерфаксу" адвокат семьи погибшей Сергей Локтев.

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Как следует из материалов дела, 17 ноября 2016 года девушка поссорилась с сожителем и вызвала полицию. Приехавшие на вызов полицейские проигнорировали угрозы мужчины ее адрес и ничего не предприняли. Позже сожитель жестоко избил девушку, и она умерла в больнице.

После этого в интернете появилась аудиозапись разговора просившей о помощи девушки и опрашивавшей ее сотрудницы полиции - Башкатовой. По информации СМИ, на сделанной за 40 минут до убийства записи слышно, как сотрудница полиции в ответ на просьбу принять заявление сказала: "если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем".

Орел

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