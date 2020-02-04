Новая "зеленая" партия решила выдвинуть в Думу художника Васю Ложкина

"Зеленая альтернатива" не имеет отношения к одноименному движению Олега Митволя

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Документы на регистрацию в Минюст России подала еще одна новая партия - экологическая "Зеленая альтернатива". Председатель оргкомитета Руслан Хвостов сообщил "Коммерсанту", что в сентябре на довыборы в Госдуму партия хочет выдвинуть художника Васю Ложкина (Алексея Куделина).

Учредительный съезд партии назначен на 10 марта. По словам Хвостова, сейчас идет работа по созданию отделений в регионах, "Зеленая альтернатива" готова начать работу в 31 регионе, для регистрации партии таких должно быть 43. С одноименным движением, которое в 2008 году возглавлял тогдашний замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, партия ничего общего не имеет, отметил ее представитель. На странице организации в фейсбуке партия названа "сообществом людей, знаний и технологий", которые решают актуальные эко-проблемы в России.

"Зеленая альтернатива" готова выдвинуть своих представителей на думские выборы в 2021 году. Куделину предложили принять участие на довыборах в Думу по Ярославскому одномандатному округу №194 в сентябре 2020 года. Мандат освободился после назначения депутата Александра Грибова заместителем главы аппарата правительства. Художник подтвердил, что с ним проводились переговоры, но в партию вступить пока не предлагали. По его оценке, новая организация "за все хорошее против всего плохого". "Ну почему бы и нет", - прокомментировал он.

"Зеленая альтернатива" согласовала свой проект в Кремле, утверждают источники "Коммерсанта", близкие к администрации президента. По их мнению, речь идет не о чисто экологическом проекте, а об "умеренной левой экологической партии европейского типа".

Руслан Хвостов - выходец из молодежного политико-экологического движения "Местные", которое было создано в 2005 году при поддержке подмосковной администрации тогда еще Бориса Громова. Издание напоминает, что сначала активисты провели несколько националистических мероприятий, но в 2009 году переключились на экологические проблемы. В 2010-2018 годах Хвостов был координатором проекта движения "Экологическая экспедиция", а в 2016 году вошел в общественный совет при подмосковном министерстве экологии, а затем в общественную палату области.

С начала 2020 года стало известно о планах по созданию еще пяти новых политических партий. Об этом объявили бывший депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков, владелец компании Faberlic Алексей Нечаев, бывший директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров и писатель Захар Прилепин.