Экс-депутат Госдумы Худяков решил создать новую партию

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Бывший депутат Госдумы Роман Худяков, ранее состоявший в ЛДПР и партии "Родина", во вторник представит программу своей новой партии "Достойная жизнь", сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, в руководящие органы этой политической силы помимо Худякова вошли вошли летчик-испытатель Анатолий Кнышов, участник группы "Корни" Александр Бердников, Герой РФ подполковник Константин Тимерман и другие участники. Учредительный съезд этой партии состоялся в субботу, 25 января.

"Коммерсантъ" отмечает, что это уже четвертая партия, которую решили создать в России за последнее время. Ранее о таких планах объявили владелец компании Faberlic Алексей Нечаев, бывший директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров и писатель Захар Прилепин.

Одной из инициатив Худякова на посту депутата Госдумы было предложение изменить дизайн 100-рублевой банкноты, на которой изображены "интимные части тела" Аполлона. Изображение античного бога искусства, управляющего квадригой на Большом театре, политик посчитал нарушающим закон о защите детей от вредной для них информации. Он предлагал либо снабдить купюру маркировкой "18+", либо изменить изображение на достопримечательности Севастополя.

43-летний Худяков начал свою политическую карьеру в 2002 году, возглавив "Евразийский союз" Приднестровья. В 2003 году его избрали лидером движения "ЛДПР Приднестровья", и два года он работал помощником лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Худякову не удалось в 2011 году избраться в Госдуму, но уже на следующий год ЛДПР передала ему мандат Алексея Островского, перешедшего на работу губернатором Смоленской области. В 2016 году партия Жириновского отказалась выдвигать его на выборы в Госдуму, и Худяков решил участвовать в праймериз "Единой России". Однако эта партия отказала ему в регистрации на праймериз, а в ЛДПР попытку сменить партию посчитали предательством.

На выборах 2016 года Худяков хотел пройти в Госдуму от партии "Родина", но она не получила депутатских мандатов по списку. Однако политик одновременно участвовал в выборах в Томскую облдуму и смог войти в ее состав. Тем не менее, уже в следующем году его лишили мандата из-за непредставленной в срок декларации о доходах.

В конце 2017 года на съезде партии "Честно" Худякова выдвинули кандидатом в президенты России, но позже он сам снял свою кандидатуру в пользу Владимира Путина.