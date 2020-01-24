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Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию

Основатель Faberlic решил создать право-либеральную партию
Основатель Faberlic Алексей Нечаев
Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Основатель и владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев решил создать и возглавить новую партию право-либеральной направленности, ориентированную на городскую молодежь. Об этом "Коммерсанту" рассказал бывший совладелец компании Александр Даванков.

По его данным, учредительный съезд партии запланировн на 1 марта, документы о съезде были поданы в Минюст еще в декабре. Название новой партии пока не раскрывается. После регистрации она планирует участвовать в региональных выборах в сентябре 2020 года, а в 2021 - в выборах в Госдуму. Даванков планирует возглавить исполнительный комитет партии.

В администрации президента знают об этих планах, проект обсуждался с 2019 года, рассказал изданию источник, близкий к Кремлю. По его словам, партия создается под аудиторию - "городской образованный средний класс", люди в возрасте от 18 до 30 лет, которых "в том числе можно перехватить у протестной улицы".

"Коммерсантъ" напомнил, что брат Даванкова Владислав является заместителем гендиректора курируемой Кремлем АНО "Россия — Страна Возможностей". Алексей Нечаев является членом центрального штаба ОНФ.

В начале января стало известно, что 5 марта намечается учредительный съезд "Партии прямой демократии", которую создает директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров. Он также планирует ее участие в ближайших региональных и думских выборах.

1 февраля пройдет учредительный съезд движения "За правду!", которое создает писатель Захар Прилепин. Движение может быть переформатировано в партию уже на этом съезде, отмечает издание.

Faberlic Алексей Нечаев Кремль Александр Даванков

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