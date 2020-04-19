Рогозин подтвердил заражение коронавирусом у генконструктора РКК "Энергия"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Врачи оказывают всю необходимую помощь генеральному конструктору ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Евгению Микрину, инфицированному коронавирусом, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Евгений Анатольевич Микрин, надеюсь, перенесет заболевание спокойно, он сейчас под наблюдением специалистов, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Я недавно общался с ним по телефону, пожелал ему скорейшего выздоровления", - сказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что у Микрина после поездки на Байконур, откуда 9 апреля был отправлен очередной экипаж Международной космической станции, был обнаружен коронавирус.

По данным газеты "Московский комсомолец", генконструктор производителя пилотируемых кораблей "Союз МС" чувствует себя нормально, находится дома на самоизоляции, где получает лечение.

В пресс-службе РКК "Энергия" "Интерфаксу" не стали комментировать информацию о болезни Микрина.

"Мы не комментируем вопросы, связанные с персональными данными сотрудников и врачебной тайной. В РКК "Энергия" принимаются все необходимые меры по нераспространению вируса", - заявили в пресс-службе 15 апреля.

В пятницу в "Роскосмосе" сообщили, что заражение коронавирусом подтверждено у 42 сотрудников ракетно-космической отрасли. Как минимум двое скончались, еще у одного умершего сотрудника COVID-19 официально не был подтвержден.

Академик, член Президиума РАН Евгений Микрин вернулся на пост генконструктора РКК "Энергия" в феврале этого года, ранее он уже был генеральным конструктором РКК "Энергия" по пилотируемым космическим системам и комплексам, кроме того с 2015 года он является генконструктором пилотируемых программ России.