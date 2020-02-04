Российские военные обвинили "Белые каски" в постановочном видео о химатаке в Идлибе

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Боевики и сотрудники организации "Белые каски" сняли в Идлибской зоне деэскалации постановочный ролик последствий применения правительственной армией Сирии отравляющих веществ. Об этом заявил во вторник российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии,

Как отмечается, по информации, поступившей в российский центр примирения враждующих сторон около 16:00 по Москве из нескольких независимых источников, "сегодня в населенном пункте Зерба зоны деэскалации Идлиб представителями "Белых касок" совместно с террористами были завершены съемки постановочного видео о якобы применении правительственными войсками "отравляющих веществ" против мирного населения".

"В видеоролике инсценированы якобы "последствия" нанесения бомбового удара сирийскими ВВС неизвестным "химическим боеприпасом". На отснятых кадрах в густом желтом дыму зафиксированы якобы "человеческие жертвы" с признаками "отравления", - говорится в сообщении.

"В настоящее время видеофальшивка подготовлена "белокасочниками" к распространению по социальным сетям для дальнейшего тиражирования в западных и арабских СМИ", - сообщили в российском центре по примирению сторон.