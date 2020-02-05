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США, Франция и Великобритания запросили брифинг СБ ООН по ситуации в Идлибе

США, Франция и Великобритания запросили брифинг СБ ООН по ситуации в Идлибе
Фото: Reuters

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - США, Франция и Великобритания запросили брифинг СБ ООН по ситуации на северо-западе Сирии с участием спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена и представителей Управления по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ), сообщил "Интерфаксу" источник в Совете безопасности ООН.

По предварительной информации, заседание может состояться уже в четверг.

В начале января в Идлибе, на северо-западе Сирии, вступил в силу режим прекращения огня. Однако Анкара позже обвинила Дамаск в его нарушении. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу тогда заявил, что если атаки на Идлиб не прекратятся, то счет беженцам из Идлиба пойдет на миллионы.

Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой действуют относительно многочисленные группировки экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции.

Сирия США Великобритания Франция

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