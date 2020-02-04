Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:05

Осужденный за пытки полицейский остаток срока проведет на принудительных работах

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Нижнем Тагиле Тагилстроевский районный суд смягчил наказание бывшему начальнику Центра "Э" МВД Ингушетии Тимуру Хамхоеву, который отбывает срок по делу о пытках и убийстве задержанного. Оставшиеся два года десять месяцев в колонии ему заменили на такой же срок принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

Это решение было принято 30 января по ходатайству защиты осужденного, сказал представитель суда. Оно не вступило в силу, его можно обжаловать в течение десяти дней.

В октябре 2019 года этот же суд отказался освободить Хамхоева условно-досрочно.

Приговор Хамхоеву в июле 2018 года вынес гарнизонный военный суд Нальчика. Он и еще семь ингушских силовиков обвинялись в том числе в вымогательстве и выбивании показаний у задержанных, по делу проходили восемь потерпевших и 130 свидетелей.

Кроме майора полиции Хамхоева, который получил семь лет общего режима, по делу проходили полковник полиции Сергей Хандогин (три года условно), начальник отдела МВД Сунженского района подполковник полиции Магомед Беков (три года общего режима), бывший оперуполномоченный ФСБ старший лейтенант запаса Мустафа Цороев (пять лет общего режима). Самое строгое наказание - десять лет колонии строгого режима - получил старший лейтенант полиции Алихан Беков.

В частности, им вменили незаконное удержание подозреваемых и выбивание у них признаний в преступлениях. В 2016 году, по версии следствия, они избили Марем Далиеву и ее 50-летнего супруга Магомеда, требуя признаться в причастности к ограблению банка в Сунже. Магомед Далиев умер от удушения во время допроса.

Хамхоева задержали в декабре 2016 года.

Ингушетия МВД ФСБ Нижний Тагил Тимур Хамхоев Магомед Далиев

Новости по теме

Новости

Бывший вице-премьер Акимов официально возглавил "Почту России"

Карантин для эвакуированных из Китая обнесут двумя периметрами ограждения

Карантин для эвакуированных из Китая обнесут двумя периметрами ограждения

Все школы и вузы Саратова и еще четырех городов закрыли на карантин

Путин несколько раз останавливал кортеж в Череповце, чтобы поговорить с горожанами

Путин несколько раз останавливал кортеж в Череповце, чтобы поговорить с горожанами

В Госдуме обвинили Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству

В Госдуме обвинили Минюст в возбуждении ненависти к законотворчеству

Сопредседатель рабочей группы выступил против упоминания бога в Конституции

Новый коронавирус в Китае

В РФ не смогли вычленить штамм коронавируса у двух заболевших китайцев

Новый коронавирус в Китае

Россиян из Уханя вывезут в Тюменскую область

Россиян из Уханя вывезут в Тюменскую область

Путин назвал безобразием инциденты с бывшим главой Чувашии Игнатьевым

Путин назвал безобразием инциденты с бывшим главой Чувашии Игнатьевым
Изменение Конституции

Путин выразил надежду на принятие поправок в Конституцию за три месяца с небольшим

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');