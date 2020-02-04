Осужденный за пытки полицейский остаток срока проведет на принудительных работах

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Нижнем Тагиле Тагилстроевский районный суд смягчил наказание бывшему начальнику Центра "Э" МВД Ингушетии Тимуру Хамхоеву, который отбывает срок по делу о пытках и убийстве задержанного. Оставшиеся два года десять месяцев в колонии ему заменили на такой же срок принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

Это решение было принято 30 января по ходатайству защиты осужденного, сказал представитель суда. Оно не вступило в силу, его можно обжаловать в течение десяти дней.

В октябре 2019 года этот же суд отказался освободить Хамхоева условно-досрочно.

Приговор Хамхоеву в июле 2018 года вынес гарнизонный военный суд Нальчика. Он и еще семь ингушских силовиков обвинялись в том числе в вымогательстве и выбивании показаний у задержанных, по делу проходили восемь потерпевших и 130 свидетелей.

Кроме майора полиции Хамхоева, который получил семь лет общего режима, по делу проходили полковник полиции Сергей Хандогин (три года условно), начальник отдела МВД Сунженского района подполковник полиции Магомед Беков (три года общего режима), бывший оперуполномоченный ФСБ старший лейтенант запаса Мустафа Цороев (пять лет общего режима). Самое строгое наказание - десять лет колонии строгого режима - получил старший лейтенант полиции Алихан Беков.

В частности, им вменили незаконное удержание подозреваемых и выбивание у них признаний в преступлениях. В 2016 году, по версии следствия, они избили Марем Далиеву и ее 50-летнего супруга Магомеда, требуя признаться в причастности к ограблению банка в Сунже. Магомед Далиев умер от удушения во время допроса.



Хамхоева задержали в декабре 2016 года.